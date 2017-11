Conversation Netanyahou-Poutine

Le Premier ministre israélien et le président Vladimir Poutine se sont entretenus mardi soir au téléphone durant environ une demi-heure. A l’initiative de de Binyamin Netanyahou, cette conversation a principalement porté sur le contenu de la rencontre qui avait eu lieu lundi à Stochi (mer Noire) entre le président Poutine et le président syrien Bachar El-Assad. Lors de cette rencontre, les deux chefs d’Etat se sont mutuellement congratulés, ils ont clairement laissé entendre que la phase militaire touche bientôt à sa fin avec la victoire du régime et que la place doit désormais être faite à la diplomatie et à une solution politique pour la Syrie.

Le Premier ministre israélien a rappelé sa position ferme concernant l’installation de l’Iran ou de ses proxys près des frontières d’Israël une fois que la page de la crise syrienne sera tournée. Il a répété au président russe ce qu’il avait déjà déclaré après l’accord Moscou-Washington-Amman sur la zone-tampon près de la frontière israélo-syrienne: « Israël interviendra en Syrie, y compris au sud en fonction de ses intérêts sécuritaires. C’est ce qui se passe déjà et continuera à se produire ».

Vladimir Poutine a également évoqué avec Binyamin Netanyahou la rencontre tripartite qui doit avoir lieu mercredi également à Stochi entre lui, le président iranien Hassan Rohani et le président turc Recep Erdogan. C’est pour cela qu’il avait voulu s’entretenir auparavant avec Bachar El-Assad,

Selon le Kremlin, l’entretien entre Poutine et Netanyahou a porté sur des « sujets concrets » concernant les suites de la guerre civile en Syrie et notamment sur la zone-tampon au sud de la Syrie, près de la frontière avec Israël. Dans le communiqué du Kremlin qui a suivi la conversation téléphonique il est notamment dit: « Les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre leur collaboration dans divers domaines, y compris par le biais de services spéciaux ».

Après sa rencontre avec Bachar El-Assad, le président russe a également eu des contacts avec des dirigeants étrangers, dont le président américain Donald Trump et le président égyptien Abd El-Fatah A-Sissi.

