Les contraventions routières vont augmenter de manière significative

Depuis vendredi matin, le tarif de certaines contraventions pour infractions au code de la route a augmenté de manière significative. Le ministre des Transports Israël Katz a décidé de s’en prendre au porte-monnaie des conducteurs qui mettent en danger la vie d’autrui ainsi que la leur. Pour certaines infractions, une très lourde contravention remplacera même la comparution devant un tribunal.

Israël Katz a estimé que les pressions financières seront de nature à augmenter la dissuasion et de faire baisser le nombre d’accidents mortels sur les routes israéliennes, qui atteignent des records, la plupart du temps pour des causes d’inattention ou de non respect de la signalisation.

Quelques exemples des nouveaux tarifs: brûler un feu rouge passera de 1000 à 1500 shekels, circuler sur le trottoir ou un milieu de la chaussée avec une bicyclette passera de 100 à 250 shekels, circuler en bicyclette électrique en mauvais état ou en-dessous de l’âge requis coûtera désormais 1000 shekels au lieu de la simple comparution devant un juge.

Concernant les amendes pour excès de vitesse: en ville, un excès de 31 km/h et 40 km/h coûtera 1500 shekels tout comme un excès de vitesse de 41 km/h à 50 km/h sur les routes. Un refus de laisser traverser un piéton coûtera 250 shekels.

Enfin, circuler sans carte grise valide coûtera 1000 shekels au lieu de 750 shekels.

Israël Katz a précisé que ces nouveaux tarifs font partie d’un plan plus vaste destiné à réduire le nombre de tués sur les routes.

