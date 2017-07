La contradiction lourde de sens d’Avi Gabbaï

Invité sur le plateau de la chaîne Aroutz 2, le nouveau président du Camp Sioniste n’a pas pu s’empêcher de critiquer le gouvernement dans sa gestion des tensions qui ont suivi l’assassinat des deux policiers druzes. Il a notamment reproché la manière de prises de décisions au sein du gouvernement et déclaré que ce fut une erreur d’avoir décidé d’installer des portiques de sécurité sur le Mont du Temple sans concertation préalable avec le Waqf, la Jordanie et l’Egypte. Sur ce point, il a accusé le Premier ministre Binyamin Netanyahou d’avoir manqué de leadership et de s’être laissé mener par « les extrémistes de son camp ». Il lui a aussi reproché, ainsi qu’au ministre de la Sécurité intérieure et à la police d’avoir négligé l’avis du Shin Bet qui était opposé à cette méthode.

La journaliste lui a alors demandé ce qu’il aurait fait lui s’il avait été à la place du Premier ministre: « J’aurais d’abord contacté la Jordanie et l’Egypte avant de prendre une telle décision ». « Et s’ils avaient exprimé leur opposition? », lui demandait la journaliste. « Alors j’aurais renoncé à les mettre » répondait ans hésiter.

En clair, celui qui rêve d’être Premier ministre à la place du Premier ministre prône un leadership fort qui ne décide pas en fonction de l’humeur de la population après un attentat mais qui est prêt par contre à céder à la volonté de pays arabes pour lesquels les intérêts d’Israël ne sont pas vraiment la priorité absolue…

Un message de son subconscient qui en dit long…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90