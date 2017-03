Contenus antisémites sur Youtube: une perte estimée à 750 millions d’euros

Avec plus de 250 sociétés qui ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration avec Youtube à cause des contenus antisémites placés près de la publicité de ces marques, le géant d’Internet pourrait perdre jusqu’à 750 millions d’euros, a annoncé The Independent, citant Eric Schiffer, l’un des experts de Nomura Instinet, un courtier en actions américain.

Le scandale publicitaire a débuté au Royaume-Uni il y a une semaine après la publication d’un article du Times annonçant que des publicités de grandes marques et d’organisations officielles étaient associées, surtout sur Youtube, à des contenus antisémites.Plusieurs annonceurs britanniques ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration avec Youtube. Le boycott s’étend désormais aux États-Unis.

Pour rappel, la publicité « programmatique » est régulée de manière automatisée par des logiciels. Les annonceurs choisissent habituellement des mots-clés qui permettent de filtrer les contenus qui diffusent leurs publicités.