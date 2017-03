Construction juive: progrès dans les pourparlers avec l’Administration Trump

Selon le journaliste Barak Ravid de Haaretz, les pourparlers entre les émissaires israéliens et les représentants de l’Administration Trump concernant la construction juive en Judée-Samarie avancent et progressent. L’objectif des deux parties est de trouver un compormis entre les souhaits israéliens et la volonté du président américain de faire redémarrer les processus de négociations entre Israël et l’Autorité Palestinienne.

Photo Miriam Alster / Flash 90