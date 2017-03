Construction juive: quel accord se dessine-t-il entre l’Administration Trump et Israël?

Quelques informations – non confirmées officiellement – ont filtré des négociations qui se déroulent à Washington entre l’émissaire du Premier ministre Yoav Horowitz, l’ambassadeur d’Israël Ron Dermer et des hauts fonctionnaires de l’Administration Trump. L’accord qui serait en cours de conclusion serait le suivant: Israël pourrait poursuivre ou entreprendre la construction de projets qui ont déjà été planifiés ou mis en route, ainsi que créer la nouvelle localité promise aux habitants d’Amona. En contrepartie, le gouvernement israélien s’engagerait à ralentir significativement la construction juive en Judée-Samarie et notamment à ne plus construire en-dehors des « blocs de localités ». Un communiqué du Bureau du Premier ministre indique toutefois que ces informations ne sont « pas tout à fait exactes ».

Les députés Yoav Kich (Likoud) et Betzalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) co-présidents du lobby parlementaire d’Eretz Israël ont déjà fait savoir qu’ils s’opposeraient à un « deal » qui sacrifierait les territoires situés en-dehors des blocs de localité en échange de la localité de remplacement d’Amona. « Les limitations de construction sont propres à un gouvernement de gauche pas au nôtre. Nos engagements envers nos électeurs concernent la construction dans toute la Judée-Samarie », a déclaré Betzalel Smotrich.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90