Consternante révélation sur l’Affaire Azaria

Le journaliste Amir Rappaport, spécialiste des affaires militaires, a fait une stupéfiante révélation concernant l’Affaire El-Or Azaria qui défraie la chronique et divise la société israélienne depuis plus d’une année.

Dès le premier jour, le commandant de la Région militaire centre Rony Numa ainsi que le commandant de la Division Judée-Samarie Lior Carmeli avaient estimé que la meilleure procédure à adopter serait de traduire El-Or devant une commission de discipline interne à Tsahal, ce qui aurait entraîné une procédure très rapide et non médiatisée, et donc donné une tournure totalement différente à l’incident de Hevron.

Mais voilà, ils n’ont pas réussi à convaincre, le chef d’Etat-major Gadi Eizencot qui a exigé une procédure pénale publique, « à titre d’exemple ». Et comme il fallait s’y attendre, cette procédurequi n’est toujours pas achevée et elle a entraîné des effets néfastes et sans doute irréversibles que l’on sait.

Le chef d’Etat-major avait été soutenu par le ministre de la Défense Moshé Yaalon qui avait prononcé un discours virulent contre El-Or Azaria à la Knesset. Moshé Yaalon a déclaré récemment que le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait lui-aussi donné son accord avant de se rétracter « à la vue des sondages ».

