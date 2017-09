Consternant: le maire de Lod agressé présente ses excuses à la population musulmane!

Une semaine après avoir été agressé dans la grande mosquée de Lod, le maire Yaïr Revivo a présenté ses excuses aux fidèles musulmans! Rappelons les faits: le vendredi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire correspondait avec à la fête musulmane de l’Aïd Al-Ad’ha (fête du sacrifice). Un accord avait été conclu la veille entre la police et la direction de la mosquée concernant l’intensité des appels des muezzins à la prière, notamment en pleine nuit, afin de ne pas troubler le sommeil des habitants, et surtout des enfants qui entamaient une nouvelle année scolaire. Accord violé sans scrupules par les autorités musulmanes, provoquant le réveil et la colère de beaucoup d’habitants du quartier, juifs mais aussi musulmans.

Yaïr Revivo avait alors demandé aux policiers d’intervenir, essuyant un refus inexplicable de ces derniers. Il décida alors de se rendre lui-même à la mosquée en compagnie de son adjoint Ami’haï Langfeld. Après être entrés dans le lieu de culte pour demander de baisser l’intensité des appels, le maire et son adjoint furent agressés verbalement et même physiquement par des musulmans en colère face à cette « intrusion d’infidèles ».

De manière absolument consternante, Yaïr Revivo a adressé un message d’excuses aux responsables de la Grande mosquée et aux habitants musulmans de sa ville en général: « Le semaine dernière a constitué une épreuve pour la coexistence exemplaire qui règne à Lod depuis des dizaines d’années. L’incident qui s’est déroulé vendredi a été regrettable. Je suis conscient que ma venue à la Grand mosquée a heurté la sensibilité de nos frères musulmans, et je tiens à m’en excuser. Je n’avais aucune intention, D.ieu préserve, d’offenser ce lieu saint pour les musulmans ou d’empêcher de quelque manière la prière. Nous allons travailler ensemble sur le statu quo et chaque divergence fera l’objet de discussions. Je demande à tous les habitants de Lod, juifs comme arabes, de faire preuve de retenue et d’éviter des tensions superflues. Lod est une ville de paix qui nous est très chère. Nous allons tout faire pour renforcer la coexistence typique de notre ville en établissant des relations de respect mutuel, tolérance et estime ».

Une attitude d’auto-censure et de contrition qui devient la norme dans beaucoup d’endroits où des populations font face à l’avancée de l’Islam. Concernant le maire de Lod, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un retour en arrière de plusieurs siècles, à l’époque de la Dhimmitude. Des réflexes dont certains ont apparemment beaucoup de mal à se défaire, même dans l’Etat indépendant d’Israël.

Photo porte-parole ville de Lod