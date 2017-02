Le Conseiller juridique opposé à la loi sur les muezzins

Le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit a exprimé son opposition au projet de loi visant à réduire les nuisances nocturnes dues aux appels à la prière des muezzins. Il a reçu lundi une délégation de la Liste arabe unifiée venue lui parler des destructions de maisons arabes illégales mais la discussion a ensuite glissé sur la question de la loi sur les muezzins. Les députés arabes ont demandé au conseiller juridique de s’opposer à cette loi qu’ils considèrent comme antimusulmane!

Ils ont été agréablement surpris d’entendre de la bouche d’Avihaï Mandelblit qu’il s’oppose lui-aussi à ce texte qui selon lui est superflu et « risque de provoquer des tensions inutiles ». L’autocensure fonctionne aussi en Israël face aux menaces musulmanes.

Le texte sur les muezzins a subi de nombreux allègements depuis sa première version, et il ne reste plus que l’interdiction de dépasser un certain niveau de décibels dans les appels à la prière de la nuit et du petit matin. Mais même cela est de trop pour les Musulmans.

Le texte devrait être proposé au vote dès le retour du Premier ministre Binyamin Netanyahou de son voyage en Océanie.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90