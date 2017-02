Conseil des ministres: Binyamin Netanyahou évoque son voyage à Washington

Avant d’entendre plus tard les membres du cabinet restreint sur ce dossier, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a évoqué son voyage aux Etats-Unis devant le conseil des ministres hebdomadaire. Binyamin Netanyahou a commencé par insister sur l’importance majeure de sa rencontre avec le président Donald Trump « sur le plan de la sécurité d’Israël et des intérêts communs des deux pays ».

Le Premier ministre a souligné qu’il a préparé cette rencontre avec le plus grand sérieux et qu’il a rencontré tous les responsables sécuritaires concernés. Il a notamment déclaré: « Notre objectif premier est de renforcer notre alliance avec les Etats-Unis ainsi que la sécurité d’Israël. Cela exige de nous une attitude responsable et réfléchie. Je constate que cette visite provoque beaucoup d’intérêt autour de moi avec parfois des déclarations qui sont mues par des intérêts secondaires. Mon but principal est de défendre les intérêts nationaux d’Israël ». Allusion aux déclarations de memres de Habayit Hayehoudi!

La ministre de la Justice Ayelet Shaked a notamment déclaré dimanche matin: « Le Parti républicain a supprimé de sa plateforme politique l’idée d’un Etat palestinien. Il est inconcevable qu’un gouvernement israélien de droite double l’Administration Trump par la gauche! »

Avant le conseil des ministres, Binyamin Netanyahou avait réuni les ministres Likoud et leur avait confié « que s’imaginer qu’il n’y aura plus de contraintes ou de limites du fait que Donald Trump est président est une grave erreur ».

Les propos du Premier ministre se focalisent une fois de plus sur les aspects sécuritaires et non sur les droits du peuple juif sur Erets Israël ce qui ne manquera pas d’inquiéter ceux qui en Israël craignent qu’une occasion historique risque d’être ratée concernant l’avenir à long terme.

Mais nul ne sait encore ce qui sera dit ou non lors de la rencontre entre les deux dirigeants. Selon Marl Zell, représentant du Parti républicain en Israël, Donald Trump veut surtout entendre ce que Binyamin Netanyahou a à lui dire et quels sont ses intentions politiques. C’est en fonction de cela qu’il élaborera sa ligne politique en tenant compte des demandes israéliennes.

Ce qui est certain, et malgré les déclarations récentes moins tranchées du nouveau locataire de la Maison-Blanche, c’est que le ton et l’atmosphère ont bien changé dans les relations israélo-américaines ainsi que l’attitude de l’Administration avec l’Autorité Palestinienne.

