Conseil des droits de l’homme: quand le ‘Prince vert’ fait la leçon à l’Autorité Palestinienne

Il y a de très rares moments de délice dans la vie diplomatique internationale pour ce qui concerne le traitement infligé à Israël. Ce fut le cas lors d’une séance consacrée (une fois de plus) à la « situation des droits de l’homme en Palestine » qui s’est tenus il y a trois jours au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Plusieurs délégués se sont succédés en accusant Israël de tous les maux: apartheid, épuration ethnique, pillage des ressources naturelles, détentions illégales, occupation, spoliations, destructions de maisons, vols d’argent, judaïsation de Jérusalem, discrimination raciale, violations des droits de l’homme, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, terrorisme d’Etat, atrocités etc. etc. etc.

Il était intéressant de constater que ces multiples accusations étaient émises par les délégués de la Syrie, de l’Iran, du Venezuela, du Pakistan, du Qatar, de la Corée du Nord ou de l’Autorité Palestinienne, tous modèles exemplaires en matière de respect des droits de l’homme!

Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait! Intervenant ensuite au nom de l’organisation UN Watch, un « invité surprise », Mosab Hassan Youssef leur a donné une leçon qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Cet homme surnommé le ‘Prince vert’ est le fils du chef du Hamas en Judée-Samarie, Hassan Youssef. Après avoir travaillé pendant dix ans comme ‘taupe’ pour les services secrets israéliens (1997-2007), Mosab Hassan Youssef est parti vivre en Californie est s’est converti au protestantisme évanglique. Dans un livre intitulé le ‘Prince vert’ (2010), il décrit ses activités passées, notamment l’arrestation de Marwan Barghouti, mais surtout il dénonce le caractère terroriste et antisémite du Hamas comme de l’AP. Outre ses activités professionnelles, il donne de nombreuses conférences à des publics très divers, lors desquelles il attaque de front le Hamas, l’Autorité Palestinienne mais aussi l’Islam.

Devant une assistance visiblement stupéfaite, l’intervenant, avec un anglais à l’accent arabe prononcé, a dressé un véritable réquisitoire contre l’Autorité Palestinienne: « Je suis Palestinien, je suis né et ai grandi à Ramallah comme membre du Hamas. Je me tourne vers la déléguée de l’Autorité Palestinienne qui affirme ici qu’elle est la ‘représentante légitime’ du peuple palestinien et je lui demande: d’où tirez vous votre légitimité?? Vous n’avez même pas été élus, vous vous êtes tous élus vous-mêmes! »

Devant des mines de plus en plus déconfites, Mosab Hassan Youssef poursuivait: « Votre lutte n’est pas du tout dirigée en faveur des Palestiniens. Le bien-être des Palestiniens est le dernier de vos soucis et vous violez allègrement les droits de l’homme. Vous kidnappez des étudiants (palestiniens) dans les campus et vous les torturez dans vos geôles, vous torturez vos adversaires politiques. La souffrance du peuple palestinien est le résultat de la poursuite de vos propres intérêts politiques. Vous êtes en réalité le plus grand ennemi du peuple palestinien. Si Israël n’existait pas, vous n’auriez personne sur qui mettre la faute! Prenez la responsabilité de ce que vous faites! Vous attisez les flammes de ce conflit afin de maintenir votre pouvoir violent et cruel. En fait, vous utilisez cette plateforme afin de mener en bateau toute la communauté internationale ainsi que la société palestinienne, en leur faisant croire que c’est Israël qui est responsable des problèmes que vous même avez créés »!!

Les visages consternés des délégués de l’AP et d’autres membres arabes sont à eux seuls un moment de plaisir…

Vidéo:

U.N. Stunned as Palestinian Exposes PLO Lies EPIC MOMENT: U.N. stunned, Palestinian delegates in shock, as UN Watch brings surprise guest speaker—Palestinian Mosab Hassan Yousef—to expose PLO lies. Watch heads turn & eyes bulge!Sign up: www.unwatch.org Posted by UN Watch on Mittwoch, 27. September 2017

