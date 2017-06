Conseil des droits de l’homme: « Les Palestiniens battent leurs femmesà cause de l’occupation' »

Une nouvelle séance surréaliste a eu lieu devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève. La croate Dubravka Simonovic, Rapporteuse spéciale de l’ONU pour le violences faites aux femmes, a présenté un rapport sur les violences faites aux femmes arabes palestiniennes. Et elle a trouvé la raison qui fait que les hommes battent leur(s) femme(s): c’est l’occupation israélienne! Elle même affirmé qu’il y avait un « lien direct évident » entre les deux éléments, mais sans apporter la moindre donnée ou preuve dans le rapport qu’elle a présenté. Sa présentation a été approuvée par les délégués arabes présents, y compris bien-sûr la déléguée de l’Autorité Palestinienne qui a affirmé que « seule la fin de ‘l’occupation’ mettra fin à la souffrance des femmes arabes palestiniennes »!

Hiller Neuer, le directeur-général d’UN Watch a réagi en posant les bonnes questions à Dubravka Simonovic mais sans obtenir de réponse valable, par la force des choses. Il a notamment demandé à la Rapporteuse comment elle voyait un « lien direct évident » concernant une responsabilité israélienne sans fournir aucune donnée, alors qu’elle ne mentionnait aucunement dans son rapport les traditions religieuses et culturelles arabo-musulmanes qui autorisent voire encouragent la violence faite aux femmes par leur maris. Il s’est également « étonné » que Dubravka Simonovic n’ait pas pris soin d’étudier les programmes télévisés diffusés par l’Autorité Palestinienne et le Hamas dans lesquels apparaissent des imams qui prêchent ouvertement la violence envers les épouses et expliquent même comment il faut s’y prendre.

Photo Illustration