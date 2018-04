Conseil de sécurité: Dany Danon présente le danger iranien en Syrie

Documents et cartes satellites en main, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a présenté aux ambassadeurs des pays membres le niveau d’implication iranienne en Syrie. Il a notamment montré une carte représentant une grande base de recrutement iranienne située à huit kilomètres de Damas dans laquelle se trouvent 80.000 combattants chiites sous commandement iranien. Dany Danon a précisé que ces “combattants” s’entraînent à commettre des attentats en Syrie et dans la région. L’ambassadeur a surtout insisté sur le fait qu’il s’agit d’un processus ordonné et organisé, et a exhorté les membres du Conseil de sécurité à prendre conscience de cette situation qui ne va qu’en s’amplifiant.

Après la visite du président français Emmanuel Macron à Washington, Dany Danon a également voulu évoquer l’accord signé avec l’Iran et la prochaine décision que doit prendre le président Donald Trump: “Tous les signataires de cet accord doivent maintenant décider s’ils soutiennent les efforts américains d’améliorer cet accord ou s’ils choisissent de collaborer au soutien de l’Iran au terrorisme et sa tentative d’étendre leur influence dans tout le Moyen-Orient”.

Concernant l’attitude d’Israël, l’ambassadeur a été clair: “Israël a une politique limpide depuis l’époque de Menahem Begin: nous ne permettrons à aucun pays qui désire nous détruire de se doter de l’arme atomique. Un point c’est tout”.

L’ambassadrice des Etats-Unis Nikki Haley s’est également attaquée à l’Iran et l’a accusé de soutenir toutes les organisations terroristes qui tentent de déstabiliser la région.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL