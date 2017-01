Le conseil de JudÃ©e-Samarie inquiet et dÃ©Ã§u

Le conseil de Judée-Samarie a fait part de sa déception après l’annonce faite par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman concernant la construction de plusieurs centaines d’unités de logements dans la région.

Des responsables ont estimé que c’était ‘trop peu’. Et de préciser : « Après des années de gel complet, c’est une décision très restreinte qui ne répond pas aux larges besoins des localités israéliennes en Judée, en Samarie et dans la vallée du Jourdain’.

« Malheureusement, ont-ils ajouté, il s’agit plutôt d’un tour de passe-passe donnant l’impression que l’aval a été donné pour des travaux à grande échelle alors qu’en fait, comme les fois précédentes, seuls quelques centaines de logements seront construits alors que pour les autres, ce sont uniquement les plans qui pourront progresser ».

Ce qui les inquiète également, c’est l’utilisation du terme ‘blocs d’implantations’. « Il aurait mieux valu que cette annonce ne soit pas publiée, ont-ils souligné, l’administration américaine a changé et la politique israélienne devrait elle aussi changer ». Et de préciser : « Le gouvernement israélien doit approuver tous les projets qui se trouvent sur la table et émettre des appels d’offres pour des travaux dans toute la Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain ». Photo Aroutz Sheva