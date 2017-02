Congrès sur l’avenir du peuple juif chez le président de l’Etat

Le président de l’Etat Ruby Rivlin a prononcé mardi soir le discours d’ouverture d’un congrès portant sur ‘l’avenir du peuple juif’ qui s’est tenu en sa résidence de Jérusalem. Il est organisé par le ‘Jewish People Policy Planning Institute’. L’événement s’est déroulé en présence notamment de la présidente de la Cour suprême Myriam Naor, du président de l’Agence Juive Nathan Sharansky, et du président de l’Institut Avinoam Bar Yossef. Parmi les invités, on comptait entre autres l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Israël Dan Shapiro et le diplomate américain Dennis Ross.