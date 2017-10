Congrès en Colombie: des dentistes arabes israéliens entonnent l’hymne ‘palestinien’

Nouveau scandale lié à la loyauté de citoyens arabes israéliens. Participants à un congrès international des chirurgiens-dentistes en Colombie, des praticiens arabes israéliens ont refusé que soit joué l’hymne national israélien « Hatikva » et ont demandé que soit interprété l’hymne ‘palestinien’ « Biladi, Biladi » (Ma patrie). Les paroles de cet hymne ne font pas secret des intentions des ‘Palestiniens’ et cette fois-ci, ce sont des médecins arabes israéliens qui ont pu effectuer leurs études en Israël qui l’ont chanté, indiquant ainsi clairement quelles sont leurs aspirations et vers où vont leur sympathie.

Le député Oded Forer (Israël Beiteinou) a adressé une lettre au ministre de la Santé Yaakov Litzman lui demandant d’invalider sans délai le permis d’exercer la médecine à ces dentistes: « Si ces chirurgiens-dentises arabes israéliens se sentent tellement palestiniens au point de chanter cet hymne au lieu de l’hymne israélien, qu’ils aillent obtenir un permis d’exercer auprès de l’Autorité Palestinienne pour soigner les dents de habitants de Gaza », écrit notamment le député.

Photo Isaac Harari / Flash 90