Congrès « Besheva »: Itshak Herzog expose son plan sur la question israélo-palestinienne

Avec un certain courage il faut le reconnaître, le président du Camp Sioniste s’est rendu au congrès annuel du journal « Besheva » est y a exposé sa vision du processus de « paix », même au milieu des huées et des sifflements.

Le chef de l’opposition a commencé par dire « qu’il n’y avait pas de divergences sur le fait que les Juifs ont un droit historique sur Erets Israël et sur Jérusalem ». Puis vint le « mais »: « L’entreprise des implantations juives est devenu trop grande et met en danger Israël comme patrie du peuple juif (huées et sifflements).

Il a exposé son plan par étapes de résolution du conflit vers une solution des deux Etats. Il n’a pas hésité lors de son intervention à clamer que son plan « est aux antipodes de celui de Naftali Benett » et qu’il est totalement opposé à toute extension de souveraineté (excepté les blocs de localités, qui représentent 5% de la Judée-Samarie) ainsi qu’à la loi de régularisation.

« J’ai beaucoup de respect pour la population de droite, mais l’enjeu n’est pas la droite ou la gauche mais l’avenir de l’Etat d’Israël » a-t-il dit.

Puis il a exposé un plan en dix points, parmi eux: fixation d’une période d’essai de 10 ans avant de commencer les négociations sur une solution définitive, fin totale de la violence terroriste et de l’incitation à la haine, cessation de toute contruction juive en-dehors des blocs de localités, développement intensif de l’économie et des infratructures nationales arabes palestiniennes, tentative de construire un consensus interne au sein de la population arabe palestinienne en faveur d’une paix avec Israël, présence continue de Tsahal de la Mer au Jourdain, négociations au bout de dix ans sur les autres questions cruciales restantes: Jérusalem, frontières, réfugiés. etc.

Les huées et sifflements n’étaient peut-être pas totalement injustifiés…

Photo Flash 90