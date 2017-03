Le congés de maternité passera t il de 14 a 15 semaine ?

La Knesset a approuvé mercredi dans sa lecture préliminaire un projet de loi qui étendrait le congé payé de maternité de 14 à 15 semaines.

Cinquante-quatre députés ont voté en faveur du projet de loi proposé par Kulanu MK Rachel Azaria, avec aucun opposé.

La Knesset va se pencher également sur une autre extension d’une semaine, pour le congé de maternité dans le cas de la premiere grossesse jusqu’à 16 semaines, selon un communiqué du bureau de Azaria cette semaine.

Le ministre des Finances Moshe Kahlon – chef du parti Kulanu – a estimé que ce projet de loi nécessitait 230 millions NIS (63 millions $) pour couvrir les frais engagés par la semaine supplémentaire de congés payés à l’Institut national d’assurance. (bitouah Leumi)



Le projet de loi, a reçu avant meme mercredi le soutien de la coalition du Comité ministériel pour que ce dernier permette aux mères qui étudient à l’université et qui doivent reprendre les cours plus tot de transférer la période restante de congés payés à leur conjoint.

Présentant le projet de loi, Rachel Azaria rappelle que le taux de fécondité d’Israël et le nombre d’heures de travail du pays,sont tous deux élevés comparés à ceux des autres pays de l’OCDE. Les israéliennes « travaillent plus, et ont plus d’enfants», dit-elle, une «tâche a laquelle personne ne peut résister. »

Elle a également déclaré que le nombre de mères avec de petits enfants qui travaillent est passé de 55 pour cent à 65 pour cent au cours des dernières années.

Azaria a promis d’accélérer le processus d’adoption du projet de loi, soulignant qu’elle avait promis que la députée de son parti Merav Ben Ari, qui est enceinte, puisse en profiter.

La Knesset a étendu le congé maternité pour la dernière fois en 2007, quand il est passé de 12 à 14 semaines. En Juin, la Knesset a approuvé un congé de paternité decinq jours pour les nouveaux pères. Ce temps est cependant déduit de leurs jours de congés et pas couvert par l’Institut national d’assurance.

Traduction et adaptation Ashdodcafe

source www.timesofisrael.com/