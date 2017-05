Conférence Internationale sur Machiah, Torah et Science

NEW YORK, le 30 Avril – Une conférence unique sur Machia’h, la Torah et de la science aura lieu à Beit Maiersdorf sur le campus du Mont Scopus de l’ Université Hébraïque à 17h00, le mardi 9 mai. L’ entrée est gratuite et des rafraîchissements seront servis.

Le thème de la conférence de cette année est « Science, Guerre et Paix ». Les conférenciers de la conférence discuteront de diverses théories unificatrices dans la science moderne qui ont une importance pour l’ère du Machiah. De plus, les événements mondiaux mettront l’accent sur la guerre du Golfe Persique et l’ère de la paix qui s’ensuit entre les grandes puissances mondiales. Cette année est le 25e anniversaire de la réunion aux Nations Unies où les chefs d’Etat des grandes puissances mondiales ont fait une déclaration commune au sujet d’une nouvelle ère de paix et de coopération entre les nations du monde. Le Rebbe MHM a identifié cette déclaration comme le début de l’accomplissement de la prophétie d’Ésaïe, que dans l’ère messianique, les nations du monde « battront leurs épées dans des charrues ».

Le conférencier principal de la conférence de cette année sera le Professeur Yaakov Friedman du Jerusalem College of Technology (Machon Lev) qui a développé une extension de la théorie de la relativité d’Einstein. Il expliquera sa théorie et la preuve expérimentale qui la vérifie.

D’autres orateurs incluent Yakov Guggenheim, un ingénieur de recherche, qui parlera de « Création et Essence de la Lumière et de la Matière, » et Avishay Ifargon, un ancien officier du renseignement militaire et un expert sur la situation militaire au Moyen-Orient. Un général retiré de l’IDF devrait également prendre la parole.

Un conférencier invité spécial sera HaRav Yitzchak Ginsburgh, célèbre Kabbaliste, expert en Torah et scientifique et directeur de l’organisation GalEinai. Le Rav Michael Shlomo Abichid, directeur de l’Institut Torah Ohr de Beitar Illit abordera également la conférence. Le Rav Dovid Rosner, un émissaire du Rebbe MHM à Jérusalem, donnera des conférences sur la Torah et la science, ainsi que sur d’autres orateurs.

La conférence est un projet annuel de l’Institut de recherche Rabbi Yisroel Aryeh Leib (RYAL) sur Machiah et les Sciences de New York qui organise ces conférences depuis 1992 et est dédié à la mémoire du plus jeune frère du Lubavitcher Rebbe MHM, Rabbi Yisroel Aryeh Leib Schneerson dont le yahrtzeit est ce jour-là.

Rabbi Yisroel Aryeh Leib était connu comme un savant dans la philosophie de hassidut Habad et était un mathématicien de profession. Il a occupé un poste au département de physique mathématique de l’Université de Liverpool, en Angleterre, jusqu’à son décès en 1952.

« Rabbi Yisroel Aryeh Leib a été une source d’inspiration pour moi personnellement, comme je l’ai vu dans sa vie, une véritable coexistence de la Torah et de la science », a expliqué le Professeur Shimon Silman, fondateur et directeur de l’Institut RYAL et lui-même professeur de mathématiques au Touro College à New York. Il a fondé l’Institut en 1993 avec l’approbation et la bénédiction du Rebbe MHM. Depuis, ils ont organisé ces conférences chaque année dans divers endroits aux États-Unis, au Canada et en Israël.

Des scientifiques juifs religieux de renommée internationale qui ont parlé lors de ces conférences comprennent le Professeur Yirmiyahu Branover, ancien directeur du Laboratoire de Magnétohydrodynamique de l’Université Ben Gurion, le dernier professeur Alvin Radkowsky qui a conçu les sous-marins nucléaires et les porte-avions, etc. pour la marine des Etats-Unis, et la fin Dr. Naftali Berg, qui a été directeur de la recherche du Bureau de Technologie avancée du Département de la Défense des États-Unis.

En 2010 , le Professeur Silman a publié un livre intitulé Scientific Thought in Messianic Times qui est un compilé des conférences déjà données jusqu’à cette année.