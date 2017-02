Une conférence de presse Trump-Netanyahou qui a cassé tous les codes

Le couple Melania et Donald Trump est sorti su le perron de la Maison Blanche pour accueillir le couple Netanyahu, une première dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Les deux hommes s’apprécient et se connaissent depuis longtemps et cela se voit dans les formules employées et dans les gestes chaleureux. La conférence de presse, qui pour la première fois c’est tenue avant la réunion de travail, a cassé tout les codes diplomatiques dans le fond et dans la forme….

.

Sur le fond, concernant le processus de paix, Donald Trump a repositionné les israéliens et les palestiniens comme les acteurs du processus. « je suis pour une solution qui conviendra aux israéliens et aux palestiniens, celle qu’ils choisiront ensemble sera la meilleure des solutions ». Une façon de rompre avec la position de l’administration américaine adoptée depuis plus de 20 ans. En revanche, il a demandéàNetanyahou en se tournant vers lui de cesser momentanément la poursuite des constructions dans les implantations: un message clair envoyé par Trump à la droite israélienne qui fait pression sur le premier ministre pour annexer des territoires de Judée-Samarie.

Sur la reconnaissance de l’état juif par les palestinien, Trump a été très clair, « les palestiniens doivent reconnaitre Israël, un pays puissant… » et « les palestiniens doivent cesser d’enseigner la haine d’Israël à leurs enfants ».

Enfin, sur l’Iran, Trump et Netanyaou sont résolumenten phase pour condamner l’accord signé par Obama le 14 janvier 2015. Ensemble, ils souhaitent tout mettre en oeuvre pour lutter contre l’acquisition d’un arsenal nucléaire iranien qui menace Israël et le monde entier.

Sur la forme, tant dans les gestes que dans les mots, les deux hommes ont souhaité afficher leur amitié et leurs liens. Ils se sont livrés à une conférence de presse aussi informelle que peu académique: poignées de mains et accolades chaleureuses, Netanyahou n’a cessé de rappeler son attachement et ses liens anciens avec la famille du Président américain. Donald Trump, pour sa part, ne s’est pas adresséà Monsieur Netanyahou mais à « Bibi », demandant même à son épouse, Sarah, de se lever pour lui déclarer en pleine conférence de presse : « vous êtes jolie et merci d’être aussi sympathique ».

En conclusion, cette conférence de presse marque un tournant radical dans les rapports humains entre les deux gouvernements, et peut-être un espoir vers la relance du processus de paix au proche orient, en toute souveraineté.

Source Tel avivre.com