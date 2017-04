Conference de presse de moshe Kahlon

Le plan Kahlon « Net pour les familles » du ministère des Finances devrait changer la vision des citoyens envers leur gouvernants: ce plan augmente de façon substantielle les salaires nets des citoyens leur permettant d’économiser jusqu’à 21 000 NIS par famille dès 2017-2018.

Le ministre des Finances Moshe Kahlon a déclaré aujourd’hui :

L’Etat d’Israël envoie aujourd’hui un message clair et net aux Israéliens:

L’état d’Israël sait donner et redistribuer les richesses et non plus uniquement les prendre ou les prélever !

Le plan Kahlon « Net pour les familles » apporte une excellente nouvelle aux gens qui travaillent. Ce programme encourage la sortie vers le marché de l’emploi, augmente l’égalité des chances, mais plus tout, met la résolution des problèmes des citoyens au centre de ses préoccupations et considère non plus le citoyen comme une un chiffre ou une statistique.

Le plan déploie quatre point forts :

1 Réduction massive des taxes douanières sur les vêtements, les chaussures et les appareils cellulaires (smartphones) dont les coûts atteignent des centaines de millions de shekels.

2 Augmentation des seuils d’éligibilité aux programmes sociaux (Nekudat zikouy). Ces seuils bridaient les conditions d’accessibilité aux droits sociaux pour les parents. Cette mesure permet d’augmenter mécaniquement le revenu disponible des familles des classes moyennes (l’épine dorsale de la société israélienne) avec des sommes atteignant des milliers de shekels par an.

3 Le programme va également, plafonner les honoraires des « gardes d’enfants » et permettra aux travailleuses de rester sur le marché du travail. L’augmentation de la subvention du travail permettra à de nombreuses familles de se joindre à la classe moyenne et de gagner le soutien de famille et les enfants du cycle de la pauvreté.

4 Ce plan augmente les dépenses publiques, mais sera considéré comme un investissement générant des fruits positifs pour l’économie. Il servira de moteur de croissance en renforçant la société israélienne, en renforçant la famille ouvrière israélienne, en renforçant l’économie et en continuant de traiter à la racine des inégalités sociales et économiques, dans le respect des responsabilités budgétaires.

Le directeur général du ministère des Finances Shai Babad déclare le plan Kahlon « Net pour les familles » est un programme de croissance, de renforcement de l’autonomisation de la population active, qui réduit les lacunes, augmente les chances égales, augmente le pouvoir d’achat, le revenu disponible et la consommation dans l’économie »

Lors d’une conférence de presse tenue par le ministre des Finances Moshe Kahlon, le directeur général du ministère des Finances, Shai Babad, et la direction du ministère, ont présenté le plan Kahlon « Net pour les familles » du ministère des Finances, qui se concentre sur deux populations: les familles ayant des enfants qui n’atteignent pas le plafond fiscal et ont droit à une ‘subvention de travail’, et les familles de classe moyenne qui dépassent le seuil d’imposition.

le plan Kahlon « Net pour les familles » constitue une autre étape du ministère des Finances pour réduire le coût de la vie et pour renforcer la main-d’œuvre, vise à éliminer les familles du cycle de la pauvreté et à les amener dans la classe moyenne en augmentant considérablement le montant net Les salaires chaque mois.

Le coût total du plan est estimé à 4 milliards de NIS par an, dont les sources sont à la base du budget, tant du côté des recettes que du côté des dépenses, tout en maintenant le cadre budgétaire sans augmenter le déficit. Le plan est basé sur les données pour le premier trimestre de 2017, qui s’est terminée par des excédents de recettes fiscales de 1,6 milliard de NI. Shekels, ainsi que la prévision de croissance actualisée de l’économiste en chef au ministère des Finances, qui devrait augmenter ses revenus de 3 milliards de NIS en 2017 et 3,5 milliards de NIS en 2018. Ce plan n’inclut pas les revenus d’état attendus par l’accord de Mobileye.