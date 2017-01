La conférence de Paris adopte la résolution anti-israélienne de l’Onu

La Conférence pour la paix au Proche-Orient, qui s’est tenue dans la journée à Paris avec la participation de près de 75 représentants d’Etats et d’institutions internationales, a publié en début de soirée un communiqué final dans lequel elle a appelé à ‘adopter la solution des deux Etats sur la base des frontières de 1967’.

Elle a également indiqué qu’elle approuvait la résolution 2334 du Conseil de Sécurité de l’Onu de novembre dernier qui a condamné la construction dans les implantations et dans le quartier est de Jérusalem. Les participants auraient décidé de tenir une nouvelle rencontre à la fin de l’année 2017.

Comme on le sait, cette réunion s’est déroulée sans représentants d’Israël et de l’Autorité palestinienne. Il faut dire quand même que suite à des pressions américaines, le texte final est plus modéré que celui que les Français avaient prévu de publier au départ, avant la conférence.

Dans ses conclusions, la conférence a notamment adopté les conclusions de la précédente rencontre, en plus petit comité, en juillet dernier, qui appelait les deux parties à entamer des pourparlers pour l’application d’une ‘solution des deux Etats’. Il a été précisé que les deux camps ‘devaient entreprendre des démarches claires pour mettre un terme aux actes de violence dans la région et aux implantations afin de parvenir à des négociations sérieuses’.

Ils ont souligné l’importance de la proposition de la Ligue arabe datant de 2002 et salué la mobilisation internationale, en n’oubliant pas de citer la dernière résolution du Conseil de Sécurité de l’Onu de novembre dernier qui condamne les implantations israéliennes.