Une conférence de paix en été?

Selon le quotidien londonien en langue arabe Al-Hyat, l’un des sujets abordés lors de leurs entretiens par les présidents Donald Trump et Abd El-Fatah A-Sissi a été l’éventualité de la convocation d’une conférence internationale de paix en été. Cette conférence se tiendrait aux Etats-Unis sous les auspices américains et accueillerait Israël, l’Autorité Palestinienne, l’Egypte, la Jordanie et des pays du Golfe. Un tel scénario, s’il se précise, serait plus confortable pour Israël que la conférence similaire que voulait convoquer la France pro-palestinienne en 2016. Mais une acceptation israélienne dépendra aussi de l’absence de conditions préalables émises par Mahmoud Abbas par l’entremise du président égyptien et du roi de Jordanie.

Le président américain semble déterminé à remettre le processus sur les rails pensant, plutôt à tort qu’à raison, qu’un accord est possible sous la forme d’un « donnant-donnant ».

Photo Illustration