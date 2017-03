Une conférence de Chovrim Chtika annulée dans un ‘bastion de la gauche’

La droite n’est pas la seule à refuser de tenir des réunions publiques pour des interventions de militants du groupe d’extrême-gauche Chovrim Chtika (‘Breaking The Silence’) qui répandent des calomnies sur Tsahal. La première chaine de la télévision israélienne a révélé dans son JT qu’une conférence prévue dans le centre communautaire du mochav de Kfar Hess, considéré comme un ‘bastion de la gauche’, a été annulée. La raison invoquée est la suivante : l’organisation a appelé à intenter une action en justice dans un tribunal international contre un général de l’armée israélienne, habitant du village, l’accusant à tort d’avoir ‘commis des crimes pendant l’opération Tsouk Eytan’. Un certain nombre d’habitants n’ont pas apprécié cet appel et sont donc intervenus pour que la conférence soit annulée. Ils ont toutefois accepté qu’elle ait lieu, à titre privé, chez l’un des résidents de la localité.