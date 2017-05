Concours biblique : la petite-fille suit l’exemple de son grand-père

Cinquante-deux ans après son grand-père, la jeune Naomi Cohen, 18 ans, de Safed, a été qualifiée pour la finale du Concours biblique internationale pour la jeunesse qui s’est déroulée, comme chaque année, au Binyanei Haouma de Jérusalem pendant la journée de Yom Haatsmaout.

Elle faisait partie des 16 candidats sélectionnés pour l’ultime étape de cette compétition et est finalement arrivée en 2e position, battue de peu par le nouveau lauréat, Saguiv Lugassy, 14 ans, de Maalot. Le jeune garçon a fait preuve d’une grande érudition.

Le grand-père de la jeune fille, Shimon Cohen, qui avait représenté la France en 1965, a décidé par la suite de monter en Israël et d’y fonder un foyer.

On peut imaginer son émotion lorsqu’il a vu sa petite-fille monter sur le podium et obtenir la deuxième place.

Evoquant cette époque, il a confié au site Ynet : « J’étais alors un jeune homme de 19 ans et demi et nous étions près d’une vingtaine de candidats. C’était un moment très émouvant et je viens seulement de recevoir une photo que je n’avais jamais vue où je figure avec les autres concurrents, à côté de Ben Gourion ».

Cet amour du Tanakh qui circulait dans ses veines, il l’a visiblement transmis à sa petite-fille Naomi, élève de Terminale de la Oulpena (lycée religieux pour jeunes filles) du Bné Akiba de Méron, qui s’est montrée à la hauteur en obtenant une place plus qu’honorable !

Source Chiourim.com