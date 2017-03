Compromis Netanyahou-Cahlon: Tsahi Hanegbi attaque l’opposition

Le ministre-adjoint des Communications, Tsahi Hanegbi a attaqué l’opposition concernant ses accusations envers le Premier ministre. Evoquant le compromis sur la Société de Radio-télédiffusion publique, Tsahi Hanegbi a dénoncé des « accusations sans fondement et obsessionnelles martelées par l’opposition quant à une volonté du Premier ministre de prendre le contrôle total des médias ». Il a précisé que les directeurs de la nouvelle société seront choisis en conformité à la loi actuelle sur la Radio-télédiffusion publique, dans le cadre d’une commission présideée par un juge, et qu’il y aura « séparation totale entre l’échelon politique et la sphère professionnelle ».

La députée Meirav Michaeli (Camp Sioniste) a de son côté refuté ces arguments, accusant le Premier ministre de vouloir « avoir la maîtrise des médias, décider de ce que la population doit penser et faire en sorte que personne ne se dresse face à lui ».

Considérations quelque peu osées de la part de cette militante de gauche lorsque l’on sait qui donne le ton dans les médias israéliens depuis six décennies.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90