Complètement Psy: Un rendez-vous gagné

L’histoire de James Cohen a touché, fait rire et conquis les publics de Jérusalem, Netanya et Raanana.

Avraham Azoulay, l’auteur de ‘’Complètement Psy’’, sa troupe et son metteur en scène, Yaniv Peretz, ont tenu leur pari.

Il s’est lancé dans ce défi que lui-même qualifie de ”fou”, animé par sa passion pour l’écriture et la comédie. A la sortie de cette tournée, il confie un grand soulagement: ”Mon objectif était de permettre aux spectateurs de passer un bon moment. Les rires dans les salles combles et les témoignages recueillis à la sortie vont dans ce sens. Donc pour nous, c’est une réussite”.

En effet, qui de mieux que les spectateurs pour parler de ”Complètement Psy”:

“Bravo à toute l’équipe. Soirée très agréable à Netanya. Public enthousiasmé. Nous avons bien ri. Émouvant aussi. Kol hakavod“. Nina Illouz

“Magnifique soirée ! Des acteurs avec beaucoup de talent !” Rachel Anidjar

“Très pro, fluide, bien interprété avec une deuxième partie pleine d’humour”

L’équipe avec Steve Kalfa et Alain Asseraf

“D’un brin de paille un feu ardent.

On aurait pu s’attendre à une pièce de boulevard dans la pure tradition bourgeoise et heureusement pour nous la drôlerie explose de tous côtés, les personnages débordent d’eux-mêmes et de leurs contours polis pour nous embarquer dans un monde extravagant et déroutant. La réussite de la pièce tient à l’inventivité du jeu des comédiens qui évitent les écueils tout en jouant avec les clichés relations mère fils, mari femme, belle-fille belle-mère, psy patients… qu’ils détournent allégrement.

S’extraire de la banalité des situations par le jeu ! Jeu de jambes endiablé d’un psy aux désirs artistiques refoulés, jeu foudroyant d’une mère entre amour et fiel en excès, jeu de rôles dangereux d’une épouse à double tranchant, jeu innocent et poignant de sincérité d’un patient fou, jeu fantaisiste et joyeux des dames Kalifa et Sim’ha … Jeu bien rythmé entrecoupé d’un moment d’émotion inattendu… la danse de l’amoureuse, sœur du psy… J’ai assisté aux trois représentations et j’y ai vu un crescendo dans le burlesque, sans excès, ni ridicule, ni caricature… le secret ? Une troupe homogène d’amateurs et de professionnels qui a vraiment du talent !

On attend donc une quatrième et plus encore avec ce même crescendo dans le jeu des comédiens… Allez-y donnez et que ça chauffe!” Danielle Rosen

La troupe avec Yoni Chetboun et Liora Lévy

Une ovation bien méritée pour, Béatrice Nakache, Martine Fischel, Eric Binisti, Yohevet Mindlin, Mylène Boccara, Nadia Ruck et Avraham Azoulay ainsi que pour le metteur en scène Yaniv Peretz.

Et en confidence, l’aventure ”Psy” pourrait bien se poursuivre, en Israël bien sûr, et pourquoi pas en France! A suivre…