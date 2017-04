Comparaison malheureuse et controversée du Pape François

Alors que le peuple juif commémore en ce début de semaine le Yom Hashoah, le Pape François, dans un tout autre domaine, a établi une comparaison pas très heureuse qui a entraîné de vives réactions.

Evoquant à la Basilique St. Pierre à Rome les camps dans lesquels se trouvent les migrants dans divers pays d’Europe, il a considéré que « ces camps de réfugiés ressemblent de plus en plus à des camps de concentration du fait de la surpopulation qui y règne ».

Plusieurs organisations juives ont émis une protestation suite à cette comparaison et ont demandé au Pape de reconsidérer le choix des termes qu’il a utilisés. « Il n’y a aucune comparaison possible entre des camps où s’entassent des milliers de personnes, aussi difficile que soit la situation, et les camps de concentration nazis où les déportés, juifs pour la plupart furent maltraités puis envoyés à la mort », dit un communiqué de l’American Jewish Committee (AJC).

David Harris, son président a rappelé au Pape « que le choix des mots est extrêmement important lorsque l’on se réfère à des événements historiques, surtout lorsqu’ils sont employés par une figure aussi populaire et admirée dans le monde que le Pape François ».

