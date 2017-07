Communiqué de la députée Sharren Haskel: De bonnes nouvelles pour une grande partie des Olim

A partir de maintenant, les médecins ayant une expérience reconnue répondant aux normes de l’Union Européenne ne doivent plus avoir de doutes pour décider d’immigrer.

Aujourd’hui, mon projet de loi a été voté en première lecture.

Devenir Olé Hadash n’est pas une chose simple, les immigrants doivent faire face à de nombreux défis comme une nouvelle langue, trouver un logement, aider les enfants à s’intégrer dans leurs écoles, trouver un emploi et ainsi de suite. Je les comprends et je les soutiens de tout coeur, ma mère étant venue de France.

De nombreux immigrants sont arrivés en Israël après des études de médecine dans les meilleures écoles et après de longues années d’études et de stages dans les hôpitaux. Ces immigrants ont étudié les professions médicales et certains chirurgiens et spécialistes ont travaillé pendant de nombreuses années et se retrouvent sans emploi. Le processus d’équivalence était un obstacle qui non seulement dissuadait les Juifs d’immigrer en Israël, mais pour ceux vivant déjà en Israël, les contraignait de retourner en France suite à ces difficultés d’intégration.

Je travaille depuis longtemps sur ce projet de loi et je suis heureuse d’annoncer qu’elle a été votée. Aujourd’hui, nous parvenons enfin à changer la situation, en créant un meilleur avenir pour les immigrants, en promettant une meilleure intégration, et en les aidant à rester et vivre en Israël!