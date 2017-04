La communauté druze d’Israël célèbre la fête du Nevi Shoueib  

La communauté druze d’Israël marque ce mardi la fête du Nevi Shoueib, célébrée chaque année pendant quatre jours, entre le 25 et le 28 avril, dans l’ancien village de Hittin qui surplombe le lac de Tibériade (Kinnereth) où se trouverait la tombe du prophète. La première journée est consacrée aux prières réservées uniquement aux religieux de la congrégation. Les trois jours suivants sont célébrés par la communauté tout entière. D’après la tradition druze, le prophète Shouieb serait Yithro, le beau-père de Moïse (Moshé Rabenou). A l’occasion de cette fête, le Bureau national des Statistiques a publié des données sur la communauté druze. Il a indiqué notamment qu’elle comptait, fin 2016, près de 139 000 âmes réparties dans 36 000 foyers. Plus de 5 000 étudiants druzes ont étudié l’an passé dans des universités israéliennes, leur nombre ayant augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente. La ville druze la plus peuplée est Daliat El Carmel, avec 16 300 habitants, suivie de près par Yarka qui en compte près de 16 000. Elles sont toutes deux situées dans le Nord d’Israël.