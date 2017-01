La communauté de Melbourne unie dans le souvenir de la petite Thalia Hakin

Près de 500 membres de la communauté juive de Melbourne en Australie ont assisté dimanche à un service commémoratif en souvenir de la petite Thalia Hakin, 10 ans, tuée dans une attaque à la voiture-bélier ce vendredi à Melbourne qui a fait au total 4 morts et 15 blessés.

L’émissaire Habad, Rav Shalom Dickstein, a indiqué à Aroutz Sheva que ‘la communauté juive avait organisé cette cérémonie pour soutenir la famille dévastée par ce drame et prier pour le rétablissement de la mère et de la sœur de la fillette, toujours hospitalisées dans un état grave’.

Il a encore précisé que ‘si les investigations prouvaient qu’il s’était agi d’un acte terroriste, les autorités ne cacheraient pas la réalité des faits’. Il a ajouté : « On se souvient de Thalia comme d’une enfant heureuse et souriante. Sa sœur (9 ans), qui a été blessée, est dans la classe de ma fille et elles sont amies. Il est très dur de raconter aux enfants ce qui s’est passé ».