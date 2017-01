Commission d’Ethique: comment Youssef Jabrin a sauvé Bassel Ghattas

De nouveaux éléments ont filtré de la séance de la commission d’Ethique de la Knesset qui a infligé une sanction très minime au député Bassel Ghattas pour son soutien actif au terrorisme. Ces éléments montrent une fois de plus comment les députés arabes jouent et se jouent de la démocratie israélienne pour leurs fins subversives.

Le processus de décision d’éloignement de six mois prise à l’encontre de ce député avec maintien de son salaire et de son droit de vote s’est déroulé ainsi: une majorité de la commission s’était prononcée en faveur de l’éloignement mais il fallait l’unanimité pour adopter la suspension de son salaire et de son droit de vote durant cette période. Tous les membres de la commission ont voté pour…sauf Youssef Jabrin (Liste arabe unifiée) qui a mis son veto, empêchant ainsi ces deux sanctions pourtant amplement méritées.

Mais malgré la sanction minime, Bassel Ghattas l’a critiquée avec arrogance, dénonçant « une décision vengeresse à motifs politiques qui n’a jamais été prise envers un autre député ». Il a repris ses antiennes sur « la discrimination des députés arabes » et annoncé qu’il saisira probablement la Cour suprême pour faire appel de la décision d’éloignement.

Photo Miriam Alster / Flash 90