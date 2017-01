La commission d’Ethique protège une nouvelle fois Hanin Zoabi

Au mois de juin 2016, la députée Hanin Zoabi (Liste arabe unifiée) était partie donner des « conférences » à l’étranger. Son voyage et ses frais lui avaient été payés par la chaîne de télévision Al-Quds, qui dépend directement du Hamas. La commission de l’Ethique, qui concentre la question des voyages des députés à l’étranger, avait curieusement autorisé ce voyage en connaissance de cause.

Cette commission avait ensuite été saisie par des citoyens qui protestaient à juste titre contre le fait qu’une députée ‘israélienne’ aille non seulement calomnier Israël à l’étranger mais de surcroît avec un financement d’une organisation terroriste… et avec l’accord d’une commission de la Knesset!!

La dite-commission a répondu: « Notre commission n’est pas compétente pour juger l’importance ou l’objectif des voyages des députés. Elle ne se voit pas non plus revêtir ce rôle. Les députés ont le droit de donner des conférences ou de participer à toute manifestation qu’ils désirent et la commission ne se livre pas à la censure »!!!

No comment.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90