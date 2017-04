Commémorations du Yom Hashoah VeHaguevourah

Israël va marquer à partir de dimanche soir la Journée annuelle du Souvenir de la Shoah et de l’Héroïsme, Yom HaShoah VeHaguevoura. Les commémorations débuteront à 19 heures au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem par une cérémonie solennelle au cours de laquelle le Premier ministre Biyamin Netanyahou et le président de l’Etat Ruby Rivlin prendront la parole. Six rescapés vont ensuite allumer des flambeaux en souvenir des six millions de Juifs massacrés par les Nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Lundi matin, à 10 heures, la sirène retentira dans tout Israël et la population s’immobilisera pour observer deux minutes de silence en hommage aux victimes de la barbarie nazie. Puis de nombreuses commémorations seront organisées dans tout le pays. En Pologne, comme chaque année, des dizaines de milliers de personnes, juives et non juives, venues de 42 pays, entameront la traditionnelle Marche des Vivants entre les camps de la mort d’Auschwitz et de Birkenau.