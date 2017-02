Commémoration à Merkaz Harav

La Yeshivat Merkaz Harav de Jérusalem a marqué jeudi soir le 9e anniversaire du massacre perpétré le 30 Adar I par un terroriste qui s’était introduit dans la bibliothèque de l’établissement et avait ouvert le feu dans toutes les directions. Huit jeunes élèves ont été assassinés dans cet attentat : Néria Cohen, 15 ans, Seguev Pniel Avihaïl, 15 ans, Avraham David Moses, 16 ans, Yehonatan Yitzh’ak Eldar, 16 ans, Ro’i Roth, 18 ans, Yoh’ai Lipshitz, 18 ans, Yonadav H’aim Hirshfeld, 18 ans, et Doron Mahareta, 26 ans, hy’d. La commémoration a eu lieu en présence des familles des victimes, de personnalités, de députés, de rabbins et d’anciens étudiants de Merkaz Harav.