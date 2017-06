Des commandos israéliens se sont entraînés à Chypre

Environ cinq-cent soldats d’unités spéciales de Tsahal se sont entraînés durant quatre jours sur l’île de Chypre. Ils étaient accompagnés de soldats chypriotes ainsi que d’hélicoptères et avions de Tsahal.

Ces exercices simulaient des prises de contrôle de villages – de jour et de nuit, du combat en zone montagneuse et du combat souterrain. Il s’est principalement agi de soldats et officiers de l’unité Egoz (infanterie, Golani), mais aussi d’autres unités d’élite telles que Yahalom (Génie) ou Oketz (Unité canine).

Ce n’est pas la première fois que des soldats de Tsahal effectuent des entraînements en-dehors d’Israël, mais ces manoeuvres sont généralement tenues secrètes.

L’un des officiers a précisé que l’objectif principal de ces exercices était de former les soldats au combat dans des zones inconnues auparavant et à être réactifs à divers paramètres changeants en situation de stress.

Photo Porte-parole Tsahal