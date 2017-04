Le commandant de la région centre: « Eviter les divisions dans le peuple »

Le président de la région militaire centre, général Rony Nouma s’est rendu mercredi à Shavei Shomron, accompagné du vice-président du KKL Arnon Pelman. Ils étaient les invités du président du conseil Yossi Dagan et ont participé à une levée de « toast » en l’honneur de Pessah’ en présence des principaux dirigeants du conseil régional et de conseils locaux.

Le président du conseil Yossi Dagan a pris la parole et a notamment déclaré: « Notre présence ici en Samarie se maintient en dépit de tous les défis. Malgré les pressions internationales, les actes de terrorisme et les boycotts. L’augmentation de notre population est de 10% par an, soit cinq fois plus que la moyenne nationale! Ce que nous faisons ici est donc d’importance historique et cela va continuer! »

Le général Rony Nouma a pris la parole après lui, le remerciant pour sa chaleureuse invitation à son domicile: « Fasse que nous poursuivions notre marche vers la libération physique et mentale et que nous puissions apporter de bonnes choses aux monde. Mais il ne faut en aucun cas nous diviser, car l’unité du peuple est le défi le plus important auquel nous sommes confrontés ».

Le vice-président du KKL a exprimé son « émotion » à chaque fois qu’il se rend en Samarie. « Vous êtes les pionniers de nos jours et vous êtes la quintessence de l’action sioniste moderne ».

De très importantes activités pour tous âges sont organisées en Samarie, comme chaque année, et des dizaines de milliers d’Israéliens profitent de la période de h’ol hamoed pour se rendre dans cette magnifique région riche en histoire, en spiritualité, en qualité humaine et en beauté naturelle.

Photo Conseil régional de Samarie