Le comité central du Likoud adopte le principe de la souveraineté sur les localités de Judée-Samarie

Le comité central du Likoud a adopté dimanche soir une résolution appelant le gouvernement à étendre la souveraineté israélienne sur les habitants juifs de Judée, de Samarie et de la vallée du Jourdain. Le texte demande aux députés du Likoud d’agir en faveur d’un essor de la construction juive dans ces régions afin que la présence juive soit irréversible.

Certains parmi les hauts responsables du parti ont parlé d’une « décision historique ». Le président de la Knesset Yuli Edelstein, qui a pris la parole lors de cett réunion, a rappelé qu’il y a un an, la Knesset avait déjà voté un texte étendant la souveraineté israélienne à Maalé Adoumim afin de créer une continuité territoriale avec Jérusalem.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou n’était pas présent à ce comité central et ses proches indiquent que son absence était volontaire et qu’il ne se sent pas contraint par la décision prise par son parti.

Le ministre de l’Education Naftali Benett (Habayit Hayehoudi) a tenu à féliciter les membres du comité central du Likoud et appelé Yesh Atid à rejoindre cette décision et de « se débarrasser de l’idée d’un Etat-Daech le long de la route 6 ».

Le Conseil des localités juives de Judée-Samarie a également félicité les memres du Likoud: « …Cette décision est une étape significative dans le renforcement de la présence juive en Judée-Samarie et la vallée du Jourdain et une base solide pour l’avenir de ces régions. Il s’agit aussi d’un message important pour le gouvernement qui devra dorénavant prendre des mesures concrètes dans cette direction ».

Sur sa page Facebook, le ministre Zeev Elkin (Likoud) a écrit: « C’est une soirée émouvante sur le plan personnel. Chaque jour, lorsque je rentre chez mois dans le Goush Etzion, une fois passé le point de contrôle militaire, je me sens devenir un citoyen de seconde carégorie. Ce n’est pas normal (…) Il y a aujourd’hui près d’un demi-million de juifs dans ces régions, il est temps d’étendre la souvenraineté israélienne à ces habitants. Je souhaite que comme le fit le gouvernement Begin avec le Golan, notre gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou prennent cette décision historique et étendent notre souveraineté sur la Judée, la Samarie et la vallée du Jourdain ».

Reprenant la célèbre phrase de Mena’hem Begin, le ministre Guilad Erdan (Likoud) a déclaré: « Nous étendrons notre souveraineté sur les localités de Judée et de Samarie non pas par le droit de la force mais par la force du droit. Nous avons droit sur Erets Israël, sur Jérusalem, sur la Judée, sur la Samarie. Il est temps de rétablir la justice historique et accorder égalité de droits à ces presque cinq-cent mille juifs qui y vivent ».

Dans l’opposition, c’est la condamnation sans appel. Avi Gabbaï, président du Camp Sioniste, a déclaré: « Ce sont les adhérents du Likoud d’Eilon Moreh qui ont achevé la prise de contrôle sur le Likoud mais permettent désormais de faire la nette différence entre l’option d’annexer des millions de Palestiniens, et la nôtre qui prône la séparation des Palestiniens ».

Tsipi Livni (Camp Sioniste) a été plus incisive: « Cette décision est contraire aux intérêts d’Israël. Binyamin Netanyahou le sait mais il a peur de se présenter devant son parti et de lui dire la vérité. C’est la différence entre un politicien et un leader. Tout le monde sait que cette décision ne sera pas appliquée et que le Likoud n’a en réalité pas de ligne réelle et réaliste. L’intérêt d’Israël est de viser à une séparation des millions de Palestiniens au moyen d’une frontière claire… ».

Photo Facebook