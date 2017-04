Combien de Juifs vivent dans le monde ?

A l’approche de la Journée de la Shoah et de l’Héroïsme (Yom HaShoah VeHaguevoura) qui sera commémorée le lundi 28 Nissan, 24 avril (reporté d’un jour), le bureau national des Statistiques a publié des données démographiques sur le judaïsme mondial. Il a indiqué qu’il y avait à l’heure actuelle 14,411 millions de Juifs dans toute la planète et que 6,335 millions d’entre eux vivaient en Israël. Ils seraient 5,7 millions aux Etats-Unis, 460 000 en France, 388 000 au Canada, 290 000 en Grande-Bretagne et 180 000 en Russie et en Argentine. Le rapport précise également que la population juive mondiale actuelle est équivalente à celle relevée en 1922. En 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, indique-t-il encore, on comptait dans le monde plus de 16 millions et demi de Juifs.