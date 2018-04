Combien de Juifs vivent aujourd’hui dans le monde ?

D’après des données publiées ce mardi par le Bureau national des Statistiques, le nombre des Juifs dans le monde est encore inférieur à celui enregistré en 1939, juste avant la Shoah.

A l’heure actuelle, indique cette étude, vivent dans le globe 14 millions 511 000 Juifs alors qu’ils étaient plus de 16 millions et demi avant la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre actuel correspond pratiquement à celui qui avait été relevé en 1922, c’est-à-dire il y a 96 ans.

On apprend également, dans cette enquête, que la majorité des Juifs (85 %) vivent en Israël et aux Etats-Unis. C’est en Israël qu’ils sont les plus nombreux : 6 millions 446 000, alors qu’ils sont 5 millions 700 000 aux USA.

Claire Dana-Picard