Combien d’attentats d’envergure ont-ils été déjoués en 2017?

La multiplicité des « petits attentats » commis par des initiatives individuelles conséquentes à l’incitation en provenance du Hamas et de l’Autorité Palestinienne fait parfois oublier que les organisations terroristes ne chôment jamais et préparent à longueur d’année des attentats d’envergure. Si ces actions ne sont pas menées jusqu’au bout, c’est principalement grâce au travail permanent et erreintant de la police, de Tsahal et du Shin Bet, effectué loin de nos yeux.

Le directeur du Shin Bet, Nadav Argaman était dimanche matin l’invité de la commission des Affaires étrangères et de la Défense devant laquelle il a passé en revue les activités de son organisation durant l’année 2017. Il a rappelé que la sphère arabe palestinienne est toujours aussi instable et agressive, que le Hamas tente de perpétrer des attentats d’envergure et que l’Autorité Palestinienne, tout en se démarquant officiellement de l’action violente l’encourage par divers moyens commme l’incitation, les appels à la « résistance » ou la glorification des terroristes.

Concernant l’efficacité du Shin Bet et des autres intervenants, Nadav Argaman a fourni un chiffre qui fait froid dans le dos: ce ne sont pas moins de 400 attentats d’envergure qui ont été déjoués rien que pour cette année, soit en moyenne plus d’un par jour!! Dans ce chiffre, on compte 13 tentatives d’attentats-suicides et huit tentatives d’enlèvements. Par ailleurs, plus de 1.100 attentats de terroristes isolés ont été empêchés grâce à un réseau de renseignements particulièrement performant.

Des données qui montrent à quel point les différentes organisations terroristes – Autorité Palestinienne incluse – ne baissent pas d’intensité dans leur volonté de tuer des juifs. Elles forcent également l’admiration envers les différentes agences et forces de sécurité qui s’activent jour et nuit pour notre sécurité et méritent notre gratitude autant que notre admiratiom.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90