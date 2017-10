« Combattants pour la vérité », la réponse à « Shovrim Shetika »

Depuis trois ans, l’organisation pro-palestinienne « Shovrim Shetika » tient le haut du pavé médiatique concernant le comportement des soldats de Tsahal en temps de guerre. Orientée politiquement et soutenue par des organisations d’extrême gauche, des Etats européens et même par l’Autorité Palestinienne, « Shovrim Shetika » salit Tsahal à travers le monde au moyen de « témoignages » pour l’immense majorité anonymes, inexacts voire fantaisistes.

Face à cette offensive « made in Israel » sans précédent contre nos valeureux soldats et l’éthique de Tsahal, une réponse efficace tardait à venir. Jusqu’à présent, les réactions se contentaient d’accuser ces activistes de « mensonges » et « d’arrières-pensées politiques ».

Désormais, c’est fait. A l’initiative de l’organisation « Ha-Emet sheli » (Ma vérité), un groupe a été créé sous le nom « Nil’hamim al Ha-Emet » (Littéralement « Nous combattons pour la vérité »), qui va diffuser des témoignages à visage découvert de centaines de soldats et officiers de Tsahal montrant comment ils ont maintenu un niveau d’éthique élevé malgré les dangers qu’ils encouraient et malgré les conditions souvent impossibles et les dilemmes face auxquels ils se sont trouvés. Ces vidéos présenteront aussi des témoignages de familles de soldats endeuillées des suites du maintien de normes éthiques exceptionnelles ainsi que des propos de personnalités publiques.

Avihaï Shorshan, l’un des initiateurs du projet a indiqué que cette campagne de ‘hasbara’ circulera en Israël aussi bien qu’à l’étranger afin « de rendre justice aux soldats de Tsahal ».

L’organisation « Ha-Emet sheli » est née des suites de l’Opération Tsouk Eitan à cause de la vague de calomnies quant à des soi-disant violations massives du droit de la guerre par les soldats israéliens. De nombreux témoignages filmés et vérifiables ont été recueillis afin de servir de contre-propagande à celle diffusée par les nombreuses organisations anti-israéliennes.

Avihaï Shorshan regrette cependant ce délai de retard qui a permis à « Shovrim Shetika » et toutes les organisations gauchistes d’occuper le terrain médiatique en Israël et à l’étranger depuis trois ans. Il ressort de ces centaines de témoignages, pour ceux qui en douteraient encore, que Tsahal est une armée aux normes éthiques particulièrement élevées, et dont les soldats sont confrontés à des situations et des dangers qu’aucune autre armée au monde ne doit affronter, notamment l’utilisation par les terroristes de leurs populations civiles – enfants y compris – comme boucliers humains.

3 vidéos à cette adresse:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/898/668.html?utm_source=Taboola_internal&utm_medium=referral

Photo Illustration