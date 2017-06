Combat contre le terrorisme en Europe: Rencontre des ambassadeurs de l’UE avec les chercheurs du JCPA-CAPE

Le 25 mai 2017, le Centre des Affaires Publiques et de l’Etat (JCPA-CAPE) a invité les ambassadeurs européens à un dîner convivial à l’hôtel King David de Jérusalem.

Le but de cette rencontre était de présenter au corps diplomatique la dernière étude du JCPA-CAPE sur les leçons israéliennes en réponse à la dernière vague terroriste qui déferle sur les capitales européennes.

Le président du JCPA-CAPE, l’Ambassadeur Dore Gold, a fait le point sur la situation. Il a souligné les points communs unissant Israël et la communauté européenne dans le combat contre le fléau du terrorisme djihadiste. Il a précisé que la solidarité et la coordination entre tous les pays étaient essentiels et nécessaires dans cette lutte inlassable.

Les ambassadeurs européens ont expliqué les différents défis auxquels leurs pays sont confrontés pour éradiquer le terrorisme. Ils ont beaucoup apprécié l’initiative du JCPA-CAPE de présenter les différents aspects et enjeux de l’Etat d’Israël dans le combat qu’il mène depuis de longues années contre ce fléau. Ils ont fait l’éloge de la coopération sécuritaire qui existe entre les différents services et ont été convaincus que l’expérience israélienne dans le domaine sécuritaire pourrait servir de modèle, surtout dans les aéroports.

AP Photo/Sebastian Scheiner, AP Photo/Michael Kappeler. Montage Daniel Levin, JCPA

L’étude est une initiative de Fiamma Nirenstein, ancienne parlementaire italienne, et chercheuse aujourd’hui au JCPA-CAPE de Jérusalem. Lors du débat, elle a souligné l’importance de la coopération pour aider les pays européens à relever les défis sécuritaires en cours.

Dans cette étude, nos experts expliquent comment l’Europe pourra tirer des leçons de la riche expérience sécuritaire israélienne dans le combat contre le terrorisme international.

Au fil des ans, les Israéliens et les Juifs de la diaspora ont été les principales victimes du terrorisme mais ils ont réussi par des méthodes spécifiques et uniques à le combattre efficacement.

Cette étude touche tous les aspects de la lutte contre le terrorisme. Elle rappelle sur le plan historique les causes et les motifs des auteurs d’attentats odieux et spectaculaires ; elle clarifie les aspects juridiques, idéologiques, sociologiques ainsi que les enjeux militaires, stratégiques et préventifs.

Lors de ce dîner avec le corps diplomatique, les membres du JCPA-CAPE ont fait comprendre que leurs intentions étaient sincères pour pouvoir aider les décideurs et les experts européens à mieux comprendre les enjeux en cours et les méthodes à suivre. Nous mettons en garde contre l’indifférence et le laisser-aller, nous appelons à la prudence et à la vigilance, et à un changement de conception et de mode de vie. Le but de cette étude n’est pas d’ordre moraliste ni d’interférer dans les affaires intérieures des pays occidentaux. Chaque pays choisira, bien entendu, sa stratégie en fonction de ses considérations et intérêts.

Soulignons que tous les pays occidentaux se trouvent dans le même camp qu’Israël. La lutte contre le terrorisme abject et cruel est un combat de longue haleine, complexe, sans pitié ni merci. Malgré les désaccords qui existent sur la résolution des problèmes politiques et sur les méthodes à adopter, nous sommes tous obligés de les surmonter pour pouvoir ensemble coopérer sur la base de nos intérêts communs et nos valeurs universelles et démocratiques.

Les ambassadeurs d’Italie, de Suisse, Norvège, Grèce, Pologne, Belgique et de l’Union européenne étaient présents au diner.

Les experts du JCPA-CAPE qui ont participé au débat avec les ambassadeurs étaient Fiamma Nirenstein, le Général de brigade Yossi Kupervasser, les anciens ambassadeurs Alan Baker et Freddy Eytan, Dan Diker et Jennifer Roskies. Etaient présents aussi la directrice générale du JCPA-CAPE, Chaya Herskovic, et la coordinatrice des projets Ahuva Volk.

Pour plus de précisions, consulter l’étude du JCPA-CAPE de Jérusalem “Comment combattre le terrorisme en Europe”.

