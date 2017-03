Colonel Kemp : ‘Les Palestiniens veulent détruire Israël’

Le colonel Richard Kemp, officier britannique à la retraite, qui a servi pendant plus d’une trentaine d’années dans l’infanterie britannique et est un ancien commandant des forces armées britanniques en Afghanistan, est un ardent défenseur de l’Etat d’Israël. Il avait témoigné notamment, en avril 2015, devant la commission d’enquête de l’Onu pour soutenir l’action de Tsahal pendant les deux dernières guerres à Gaza.

Interviewé par la dixième chaine de la télévision israélienne, il a évoqué le conflit entre Israël et les Palestiniens et la façon erronée dont les médias le présentent. Il a déclaré : « Cela fait des années qu’Israël fait l’objet d’une campagne de dénigrement qui est la plus grande de l’histoire de l’humanité ».

Et d’ajouter : « De nombreux pays disent que si Israël cesse, par exemple, son occupation sur la Judée-Samarie ou ne continue pas à s’y installer, cela amènera la paix. Mais cela n’amènera pas la paix ».

Il a ensuite affirmé : “Tout ce que les Palestiniens veulent, c’est détruire Israël. La direction palestinienne ne souhaite pas l’application de la ‘solution des deux Etats’. Les gens ne comprennent pas cela. La direction palestinienne se rend à l’Onu et parle de paix. Mais elle ne veut pas la paix et elle apprend à ses enfants à haïr Israël ».

Et de préciser « Une génération après l’autre est ainsi éduquée dans cet état d’esprit. Tant que cette approche ne changera pas, il n’y aura pas de paix. Il est temps que le monde occidental comprenne la situation pour pouvoir se comporter avec Israël comme il le mérite. C’est une démocratie libérale et forte qui est seule et unique au Proche-Orient ».