Cologne : les cours de krav maga ne désemplissent pas

Depuis les agressions de l’an dernier, cette technique d’autodéfense venue d’Israël fait un véritable tabac outre-Rhin. Un succès qui ne se dément pas.

DE NOTRE CORRESPONDANT À MUNICH, FRÉDÉRIC THERIN

Son agenda est plus surchargé que celui d’un ministre. Depuis les agressions de la Saint-Sylvestre devant la gare de Cologne, les cours de Tana Schulte ne désemplissent pas. Cette psychologue de formation propose depuis 2009 des cours de krav maga dans la plus grande ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ces formations d’autodéfense inspirées d’une méthode mise au point par l’armée israélienne ont longtemps attiré des amateurs de sport de combat qui voulaient tenter une nouvelle activité après avoir essayé le judo, le karaté ou l’aïkido. Mais depuis le début de l’année, la société You Can Fight (en anglais dans le texte) séduit un public de plus en plus large. « Nous allons former au mois de janvier dans nos trois salles de Cologne 180 personnes par semaine, se réjouit Tana Schulte, une jolie blonde aux yeux bleus qui peut vous immobiliser au sol en moins de dix secondes. Avant les attaques du nouvel an, nos cours ne réunissaient pas plus de quarante amateurs. »

Le « public » attiré par cette méthode, qui signifie littéralement « combat rapproché » et qui combine des techniques provenant de la boxe, du judo, de la lutte, du jujitsu et du muay thaï, a également beaucoup évolué ces derniers mois. « Nous avons dû mettre en place des formations spécialisées pour les enfants et les jeunes, précise Tana Schulte. Les cours pour les femmes, eux, ne désemplissent pas. Dans le passé, nous recevions en moyenne chaque mois entre quinze et vingt demandes de femmes qui voulaient s’inscrire chez nous. Depuis le mois de janvier, nous réceptionnons vingt à quarante appels par… jour. Nous voyons aussi de plus en plus de personnes assez âgées nous rejoindre. Certains de nos membres ont plus de 60 ans, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Les gens commencent en effet à comprendre qu’il ne faut pas être particulièrement sportif pour suivre des formations qui vous permettront de mieux vous défendre si vous êtes agressé. »

Si quelqu’un vient vous tuer, tuez-le avant

La plupart des « étudiants » se contentent d’un « crash course » de huit semaines durant lequel ils frapperont pendant douze heures comme des brutes sur des sacs de frappe. « Ce n’est pas un art martial en tant que tel car tout est permis, reconnaît Chris Schmidt, qui a travaillé onze ans dans la police avant de rejoindre Tana pour diriger le centre de formation. Le krav est rapide, dur et sale. On passe notre temps à donner des coups de pied et des coups de poing. Ce n’est vraiment pas beau à voir, mais la violence n’est pas belle à voir. Notre motto est simple : Si quelqu’un vient vous tuer, tuez-le avant. » You Can Fight attire également de plus en plus de personnes qui souhaitent ouvrir un centre de krav maga dans la ville où elles résident.

« Nous recevons des demandes de toute l’Allemagne et même de la lointaine Bavière, se félicite Tana Schulte. Notre formation de trois jours, que nous proposons quatre fois par an et qui permet de recevoir un titre d’instructeur de premier niveau, est particulièrement populaire. En suivant quatre modules supplémentaires d’une durée totale de neuf jours, vous pouvez être instructeur à part entière et ouvrir votre propre centre. » You Can Fight regroupe aujourd’hui 38 écoles indépendantes dans toute l’Allemagne. Des anciens élèves de Tana Schulte ont également ouvert des antennes en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil et même en… Israël. Ce succès est appelé à perdurer… « Il existe en Allemagne beaucoup d’écoles de sports de combat mais peu de lieux consacrés à l’autodéfense, constate Tana Schulte. Par les temps qui courent, un nombre croissant de gens veulent apprendre à se protéger. »

