Du 10 au 15 janvier 2017 s’est tenue à Jérusalem une rencontre tout à fait exceptionnelle entre 10 musulmans marocains intellectuels et une quarantaine d’israéliens, membres du mouvement TIKOUN. De quoi s’agit-il? D’une amitié nouvelle et ancienne à la fois.

Le mouvement a-politique Tikoun a été fondé en Décembre 2012 par le Dr Meïr Bouzaglo.

Nous, les enfants du Maghreb et d’Andalousie, comme il a été dit, nous, qui avons dans le passé élevé le monde vers les hauteurs de la philosophie, de la littérature, de la science et de l’art, et qui avons donné une leçon de vie exemplaire à l’humanité, nous ressentons le devoir primordial d’établir une alliance des Amis de l’Afrique du Nord contre le fanatisme qui se répand dans nos pays et dans toute l’Europe. Unissons nos forces au-delà de l’hostilité régnante et contribuons ainsi à la guérison de la situation dans notre région!

J’ai organisé et dirigé à Jérusalem le colloque international MATROUZ du 10 au 15 janvier 2017. Le mot désigne un genre littéraire et musical symbolisant l’interculturel, un genre de broderie. L’objectif est de renouveler et de renforcer l’amitié qui existe de tous temps entre nos deux peuples. Tout juif marocain, là où il se trouve sur la planète, garde dans son cœur un sentiment de profonde reconnaissance et de grande sympathie envers la terre qui l’a vu naître, envers le peuple marocain et envers son Roi.

Lors d’un déplacement préliminaire au Maroc, j’ai choisi les candidats pour la première délégation. Car ce n’est qu’un début! Aisse enseigne à Taroudant le marketing et forme les futurs enseignants. Boubker est journaliste à Casablanca et lutte contre l’antisémitisme. Salma est enseignante à Rabat où elle propage l’amour d’autrui. Aitissa est un cinéaste de Ouarzazate. Nadia est une femme libre qui a vécu à Toulouse et aujourd’hui dirige un Riad à Rabat. Mohamed est homme d’affaires. Ayat, éducateur vit actuellement à Bâle. Zakaria enseigne à l’université de Baltimore les littératures maghrébines et combat le B.D.S. Bouchrail est une poétesse qui vit actuellement à Madrid.

La conférence a proposé des tables rondes, panels et discussions, conférences et rencontres avec des personnalités de toutes gammes ainsi que des excursions dans le pays. Ceci autour des sujets:

Culture, arts et média

Education par le biais de la reconnaissance mutuelle

Dialogue inter-religieux sur la justice sociale

La soirée inaugurale du colloque à Jérusalem a attiré un grand public de diverses origines et a rencontré un grand succès.

Nous avons rencontré des députés de tout bord à la Knesset. Nous sommes allés visiter des minorités (Bédouine, Druze, Ahmédine, Musulmane, Chrétienne, Bahaïe) à Haïfa, ville modèle de convivialité. Nous avons assisté à un concert de Piyout du Rav Haïm Louk avec l’orchestre philharmonique de Jérusalem. Nous avons célébré le shabbat avec nos frères de Sdérot qui nous ont reçus avec toute la chaleur humaine digne de la communauté juive marocaine.

Dr Orna Baziz

Je lance un appel à qui voudrait nous aider dans cette action de rapprochement des communautés.

Mon téléphone: 972-(0)507743637

Mon email: ornabaziz@gmail.com