Colère en Israël après le vote du Conseil de sécurité

Les réactions en Israël sont très nombreuses après l’adoption de la motion anti-israélienne au Conseil de sécurité avec l’aimable concours du président Barack Obama. Avant encore que le gouvernement et le Premier ministre ne réagissent officiellement, les milieux gouvernements attaquent le président Barack Obama. Un fonctionnaire proche du Premier ministre a déclaré: « Il s’agit d’une ultime pique du président Obama qui a choisi de montrer le vrai visage de cette Administration. Cette attitude permet de mieux comprendre encore ce à quoi Israël s’est mesuré durant ces huit dernières années ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou doit s’exprimer à 20h heure israélienne pour réagir officiellement et a déjà rappelé son ambassadeur de Nouvelle Zélande, le pays qui a présenté le texte alors que l’Egypte avait décider de « reporter » le vote. Binyamin Netanyahou a aussi ordonné de stopper toute une série de coopérations avec Wellington, en attendant d’autres mesures de rétorsion.

Dans la classe politiqu israélienne, les réactions sont très nombreuses:

Naftali Benett, ministre de l’Education – Habayit Hayehoudi: « Cette décision de l’ONU est comprise par des milliers de terroristes comme un ordre de mobilisation. Cette décision est la conséquence directe de la politique d’Oslo, des incessantes concessions israéliennes et des déclarations de soutien à la création d’un Etat terroriste au coeur d’Israël. Ces concessions et déclarations de bonne volonté ne nous ont amené ni amour ni respect de la part de la communauté internationale mais au contraire pressions et mépris. Cette décision du Conseil de sécurité est l’occasion historique d’opérer un virage à 180° et d’aller vers l’extension de la souveraineté israélienne à une grande partie de la Judée-Samarie: Maale Adoumim, la vallée du Jourdain, Ofra et toutes les zones C ».

Ayelet Shaked – ministre de la Justice – Habayit Hayehoudi: « Cette décision pris à la veille de Hanouca nous rappelle certaines choses. Mais cette fois-ci, nous sommes assez forts et cette décision ne changera rien à notre attitude. Il y a quelque chose de misérable de voir ce Conseil de sécurité applaudir debout à l’adoption d’une résolution anti-israélienne alors qu’un bain de sang se déroule en Syrie, montrant ainsi le gouffre moral dans lequel s’enfonce encore davantage l’ONU. Cette institution s’est montrée incapable de tendre la main à toutes ces femmes et tous ces enfants qui appellent à l’aide mais dès qu’il s’agit de s’attaquer à Israël, l’ONU se montre fort! »

Elie Ben-Dahan – vice-ministre de la Défense: « Il faut sévèrement sanctionner l’Autorité Palestinienne pour ce qu’elle a fait. car cette décision qu’elle a suscitée au Conseil de sécurité est une violation flagrante des accords d’Oslo. Israël doit annuler ces accords sans délai. Il faut aussi supprimer les autorisations de VIP de responsables de l’Autorité Palestinienne et les empêcher de parcourir le monde en poussant les pays à lutter contre Israël.

Shouli Moualem – Habayit Hayehoudi: « Israël soit cesser d’avoir peur des décisions internationales. Nous avons aussi des moyens de réagir face à cette décision prise grâce à l’attitude d’une Administration américaine hostile ».

Yuli Edelstein – président de la Knesset – Likoud: « Cette décision prise par l’ONU quelques jours à peine après que son secrétaire-général ait avoué que l’ONU menait une politique anti-israélienne, est absurde. Elle est aussi le résultat d’une faillite du leadership américain que l’on a observé depuis quelques années. Si le Mur occidental (Kotel) et le quartier de Ramot sont des ‘territoires occupés’ alors l’ONU doit immédiatement demander aux Etats-Unis de rendre New-York aux Indiens! »

Parti Koulanou (Moshé Cahlon): « Le parti Koulanou dénonce cette décision du Conseil de sécurité qui considère comme illégales les localités de Judée-Samarie et certains quartiers de Jérusalem. Cette décision est d’autant plus scandaleuse qu’elle ferme les yeux face à l’incitation arabe palestinienne et son refus constant de reconnaître le droit de l’Etat juif à exister » (…) Nous exprimons notre profonde déception face à la décision du président Barack Obama en contradiction avec la politique américaine traditionnelle envers Israël ».

Yaïr Lapid – président de Yesh Atid: « Il s’agit d’une décision injuste et dangeureuse qu’Israël se doit de refuser. Mais Israël et son gouvernement n’auraient jamais dû se laisser mener vers cette situation où nous constatons que le monde entier s’est ligué contre nous ».

Itshak Herzog – président du Camp sioniste: « Cette décision est un cuisant échec à mettre au débit du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il s’agit de la pire décision prise contre Israël depuis des dizaines d’années et un désaveu cinglant de la politique étrangère du Premier ministre. Il doit démissionner dès ce soir « .

Inutile de préciser que les trois chaînes principales de télévisions israéliennes se sont rangées derrière la décision de l’ONU et ont présenté ce vote comme une défaite du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui « subit une humiliation de la part de Barack Obama pour tout ce qu’il lui a fait depuis huit ans ».

