La colère juste d’une mère endeuillée par le terroriste

La dernière réunion organisée par l’Association de défense du citoyen (Agouda le-Zkh’ouyot Ha-Ezra’h) a une nouvelle fois démontré la nocivité et l’hypocrisie des ces ONG, financées par le New Israel Fund et des pays étrangers qui sous couvert de principes moraux universels prennent la défense de terroristes et ignorent la douleur des familles de leurs victimes.

Parmi les personnes présentes à cette réunion dans une école de de Tel-Aviv se trouvait Meirav ‘Hadjadj, maman de Shir ‘Hadjadj hy »d, l’une des quatre victimes de l’attentat au camion-bélier commis le janvier dernier sur la promenade d’Armon Hanatziv à Jérusalem.

Avec courage, cette maman s’est levée dans l’assistance et a exprimé la voix de toutes ces familles détruites qui sont totalement ignorées par la kyrielle d’organisations d’extrême gauche qui à l’inverse se préoccupent avec soin des droits des familles des terroristes. Elle a accusé cette organisation et ses consoeurs de ne jamais être intervenues en faveur des familles des victimes ni même les avoir contactées. « L’aide que vous apportez aux terroristes ou à leurs familles est un crachat à notre visage ainsi qu’un encouragement à la poursuite des actes terroristes », a-t-elle notamment dit.

Son intervention a été à plusieurs reprises interrompue par des participants qui avaient soudainement oublié de prendre la défense de la liberté d’expression.

Après la clôture de cette manifestation, elle a confié au site Aroutz 7 qu’elle s’est réellement sentie « transparente » dans la salle et qu’elle a compris à quel point les familles des victimes du terrorisme intéressent si peu toutes ces organisations qui par ailleurs cherchent tous les moyens pour venir en aide aux familles des terroristes.

Le président du mouvement Im Tirtsou, Matan Peleg, qui accompagne aussi des familles endeuillées par le terrorisme arabe s’est réjoui de son côté que le ministère de l’Education ait annulé sa participation à cette réunion organisée par une association qui défend les terroristes devant la Cour suprême. Il a également indiqué qu’il n’avait pas été surpris de la présence de délégués du New Israel Fund, qui est le relais financier entre des pays étrangers et de nombreuses ONG d’extrême gauche en Israël. Il a remercié Meirav ‘Hadjadj d’être venue exprimer la voix de toutes ces familles touchées par le terrorisme et a appelé l’Etat à ne plus financer des ONG qui défendent les terroristes et délégitiment l’Etat d’Israël ainsi que Tsahal.

Vidéo: (à partir de minute 9)

Photo porte-parole Tsahal