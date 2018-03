Coalition: accord trouvé – pas d’élections en juin

La sagesse l’a finalement emporté sur les calculs politiciens. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou est monté à la tribune de la Knesset pour annoncer officiellement que la crise de la coalition est close. “Le bon sens et l’intérêt national ont eu le dessus”, a-t-il dit, visiblement soulagé.

Des pourparlers marathon ont eu lieu mardi pour arriver à une formule de compromis permettant aux partis concernés de “vivre avec”. Le Premier ministre a fait une concession en permettant aux présidents des partis de la coalition de décider s’ils veulent ou non laisser la liberté de vote à leur groupe lors du vote sur la loi de circonscription qui sera présentée mardi soir en lecture préliminaire. C’est ainsi que la ministre de l’Intégration et de l’Alya Sofa Landver (Israël Beiteinou) votera contre sans qu’elle soit limogée par Binyamin Netanyahou.

Selon l’accord de compromis, une fois adoptée en lecture préliminaire, la loi de (non)circonscription se poursuivra parallèlement à un texte de loi présentée par le ministère de la Défense avec l’accord de tous les partis de la coalition et celui du conseiller juridique du gouvernement. Ce texte sera présenté par le ministre de la Défense au début de la session d’été. Dans une étape suivante, cette loi ministérielle sera fusionnée avec le texte de compromis qui avait été conclu entre Ayelet Shaked et Yoav Ben-Tzur (Shass). Ce n’est qu’ensuite qu’une version finale sera présentée en 2e et 3e lectures, avec l’accord de tous les partis de la coalition.

Par ailleurs, aucune loi régissant les relations entre l’Etat et la religion ne sera plus présentée par aucun parti d’ici la fin de la législature.

Le ministre de l’Education Naftali Benett qui depuis le début de la crise s’était exprimé contre la tenue d’élections a exprimé sa satisfaction. Il a attribué à son parti une part de ce succès et a souligné que de nouvelles élections anticipées auraient paralysé le pays durant au moins huit mois et auraient porté atteinte à l’économie du pays à raison de milliards de shekels. Le président de Habayit Hayehoudi a estimé que les élections se tiendront à la date légale prévue, fin 2019, mais qu’une inculpation du Premier ministre pourrait changer la donne.

Lors de son intervention à la tribune de la Knesset, le Premier ministre a remercié les partis de la coalition pour avoir fait le choix de la responsabilité et de la stabilité gouvernementale. Il a aussi remercié le ministre du Tourisme Yariv Levin, actuellement souffrant, mais qui a énormément oeuvré en coulisses pour trouver le compromis nécessaire. Binyamin Netanyahou a ensuite provoqué des réactions bruyantes sur les bancs de l’opposition, en leur faisant remarquer “que les couleurs sont revenues sur leur joues” après l’annonce du compromis, tant ils avaient peur d’élections anticipées. De nombreux députés de gauche ont hué et chahuté le Premier ministre, mais l’un des commentateurs politiques de la 1ère chaîne a confirmé que le Camp Sioniste était particulièrement opposé à de nouvelles élections (officieusement) car il était promis à une défaite cinglante.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90