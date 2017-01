CNN: Donald Trump déterminé à transférer l’ambassade à Jérusalem?

La chaîne américaine CNN croit savoir que le nouveau président américain tient à respecter sa promesse de transférer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, malgré les menaces des Arabes palestiniens. Il en aurait déjà parlé aux alliés des Etats-Unis dans la région. En Israël on estime qu’une annonce officielle pourrait être faite le 24 mai prochain, Yom Yeroushalaïm et 50e anniversaire de la libération et réunification de la capitale israélienne.

La chaîne Aroutz 2 annonçait mardi soir que l’équipe du nouveau président travaillerait sur une solution intermédiaire: le maintien de l’ambassade à Tel-Aviv mais le travail effectif du nouvel ambassadeur David Friedman et de son équipe effectués à Jérusalem.

Photo Wikipedia